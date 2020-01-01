Scorpio (SCORPIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Scorpio (SCORPIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Scorpio (SCORPIO) Informacije Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio! Službena web stranica: https://astrofolio.xyz/

Scorpio (SCORPIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scorpio (SCORPIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 643.34K $ 643.34K $ 643.34K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 643.34K $ 643.34K $ 643.34K Povijesni maksimum: $ 0.00768248 $ 0.00768248 $ 0.00768248 Povijesni minimum: $ 0.00023434 $ 0.00023434 $ 0.00023434 Trenutna cijena: $ 0.00064587 $ 0.00064587 $ 0.00064587 Saznajte više o cijeni Scorpio (SCORPIO)

Scorpio (SCORPIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scorpio (SCORPIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCORPIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCORPIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCORPIO tokena, istražite SCORPIO cijenu tokena uživo!

