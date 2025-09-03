SCOOP Cijena (SCOOP)
SCOOP (SCOOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCOOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOOP je $ 0.00160071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOOP se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +2.67% u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija SCOOP je $ 107.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCOOP je 999.64M, s ukupnom količinom od 999641761.101372. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.87K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SCOOP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SCOOP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SCOOP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SCOOP u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+2.67%
|30 dana
|$ 0
|+20.34%
|60 dana
|$ 0
|+19.61%
|90 dana
|$ 0
|--
SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
