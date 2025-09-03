SCOOP (SCOOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00160071$ 0.00160071 $ 0.00160071 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +2.67% Promjena cijene (7D) -2.33% Promjena cijene (7D) -2.33%

SCOOP (SCOOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCOOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOOP je $ 0.00160071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOOP se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +2.67% u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SCOOP (SCOOP)

Tržišna kapitalizacija $ 107.87K$ 107.87K $ 107.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.87K$ 107.87K $ 107.87K Količina u optjecaju 999.64M 999.64M 999.64M Ukupna količina 999,641,761.101372 999,641,761.101372 999,641,761.101372

Trenutačna tržišna kapitalizacija SCOOP je $ 107.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCOOP je 999.64M, s ukupnom količinom od 999641761.101372. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.87K.