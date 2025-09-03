SCOIN (SCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03155198$ 0.03155198 $ 0.03155198 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) +2.83% Promjena cijene (7D) +6.10% Promjena cijene (7D) +6.10%

SCOIN (SCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOIN je $ 0.03155198, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOIN se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +2.83% u posljednjih 24 sata i +6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SCOIN (SCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Količina u optjecaju 214.98M 214.98M 214.98M Ukupna količina 214,980,483.3925978 214,980,483.3925978 214,980,483.3925978

Trenutačna tržišna kapitalizacija SCOIN je $ 14.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCOIN je 214.98M, s ukupnom količinom od 214980483.3925978. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.25K.