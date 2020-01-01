SciNet (SCINET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SciNet (SCINET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SciNet (SCINET) Informacije SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you. Službena web stranica: http://scinet.io Kupi SCINET odmah!

SciNet (SCINET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SciNet (SCINET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.87K $ 23.87K $ 23.87K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.87K $ 23.87K $ 23.87K Povijesni maksimum: $ 0.193518 $ 0.193518 $ 0.193518 Povijesni minimum: $ 0.00110197 $ 0.00110197 $ 0.00110197 Trenutna cijena: $ 0.00238684 $ 0.00238684 $ 0.00238684 Saznajte više o cijeni SciNet (SCINET)

SciNet (SCINET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SciNet (SCINET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCINET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCINET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCINET tokena, istražite SCINET cijenu tokena uživo!

SCINET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCINET? Naša SCINET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCINET predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!