SciNet Cijena (SCINET)

Neuvršten

1 SCINET u USD cijena uživo:

$0.00232905
$0.00232905$0.00232905
-2.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SciNet (SCINET)
SciNet (SCINET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00232136
$ 0.00232136$ 0.00232136
24-satna najniža cijena
$ 0.00240005
$ 0.00240005$ 0.00240005
24-satna najviša cijena

$ 0.00232136
$ 0.00232136$ 0.00232136

$ 0.00240005
$ 0.00240005$ 0.00240005

$ 0.193518
$ 0.193518$ 0.193518

$ 0.00110197
$ 0.00110197$ 0.00110197

-0.75%

-2.65%

+0.91%

+0.91%

SciNet (SCINET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00233003. Tijekom protekla 24 sata, SCINETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00232136 i najviše cijene $ 0.00240005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCINET je $ 0.193518, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110197.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCINET se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -2.65% u posljednjih 24 sata i +0.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SciNet (SCINET)

$ 23.29K
$ 23.29K$ 23.29K

--
----

$ 23.29K
$ 23.29K$ 23.29K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SciNet je $ 23.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCINET je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.29K.

SciNet (SCINET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SciNet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SciNet u USD iznosila je $ +0.0003912220.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SciNet u USD iznosila je $ +0.0015374896.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SciNet u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.65%
30 dana$ +0.0003912220+16.79%
60 dana$ +0.0015374896+65.99%
90 dana$ 0--

Što je SciNet (SCINET)

SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.

Resurs SciNet (SCINET)

Službena web-stranica

SciNet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SciNet (SCINET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SciNet (SCINET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SciNet.

Provjerite SciNet predviđanje cijene sada!

SCINET u lokalnim valutama

SciNet (SCINET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SciNet (SCINET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCINET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SciNet (SCINET)

Koliko SciNet (SCINET) vrijedi danas?
Cijena SCINET uživo u USD je 0.00233003 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCINET u USD?
Trenutačna cijena SCINET u USD je $ 0.00233003. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SciNet?
Tržišna kapitalizacija za SCINET je $ 23.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCINET?
Količina u optjecaju za SCINET je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCINET?
SCINET je postigao ATH cijenu od 0.193518 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCINET?
SCINET je vidio ATL cijenu od 0.00110197 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCINET?
24-satni obujam trgovanja za SCINET je -- USD.
Hoće li SCINET još narasti ove godine?
SCINET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCINET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
