SciNet (SCINET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00232136 24-satna najviša cijena $ 0.00240005 Najviša cijena ikada $ 0.193518 Najniža cijena $ 0.00110197 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -2.65% Promjena cijene (7D) +0.91%

SciNet (SCINET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00233003. Tijekom protekla 24 sata, SCINETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00232136 i najviše cijene $ 0.00240005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCINET je $ 0.193518, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110197.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCINET se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -2.65% u posljednjih 24 sata i +0.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SciNet (SCINET)

Tržišna kapitalizacija $ 23.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.29K Količina u optjecaju 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SciNet je $ 23.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCINET je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.29K.