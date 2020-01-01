Science Cult Mascot (HELA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Science Cult Mascot (HELA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Science Cult Mascot (HELA) Informacije HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Službena web stranica: https://helacult.com/ Kupi HELA odmah!

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Science Cult Mascot (HELA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.48K $ 73.48K $ 73.48K Ukupna količina: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Količina u optjecaju: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 73.48K $ 73.48K $ 73.48K Povijesni maksimum: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Science Cult Mascot (HELA)

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Science Cult Mascot (HELA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HELA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HELA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HELA tokena, istražite HELA cijenu tokena uživo!

HELA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HELA? Naša HELA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HELA predviđanje cijene tokena odmah!

