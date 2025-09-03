Science Cult Mascot (HELA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00325709 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.34% Promjena cijene (1D) +2.66% Promjena cijene (7D) -27.28%

Science Cult Mascot (HELA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HELAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HELA je $ 0.00325709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HELA se promijenio za +2.34% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i -27.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Science Cult Mascot (HELA)

Tržišna kapitalizacija $ 79.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.04K Količina u optjecaju 999.40M Ukupna količina 999,400,974.276639

Trenutačna tržišna kapitalizacija Science Cult Mascot je $ 79.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HELA je 999.40M, s ukupnom količinom od 999400974.276639. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.04K.