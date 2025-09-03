Više o HELA

Science Cult Mascot Logotip

Science Cult Mascot Cijena (HELA)

Neuvršten

1 HELA u USD cijena uživo:

+2.60%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Science Cult Mascot (HELA)
Science Cult Mascot (HELA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00325709
$ 0.00325709$ 0.00325709

+2.34%

+2.66%

-27.28%

-27.28%

Science Cult Mascot (HELA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HELAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HELA je $ 0.00325709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HELA se promijenio za +2.34% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i -27.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Science Cult Mascot (HELA)

$ 79.04K
$ 79.04K$ 79.04K

$ 79.04K
$ 79.04K$ 79.04K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,974.276639
999,400,974.276639 999,400,974.276639

Trenutačna tržišna kapitalizacija Science Cult Mascot je $ 79.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HELA je 999.40M, s ukupnom količinom od 999400974.276639. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.04K.

Science Cult Mascot (HELA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Science Cult Mascot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Science Cult Mascot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Science Cult Mascot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Science Cult Mascot u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.66%
30 dana$ 0+55.92%
60 dana$ 0+63.44%
90 dana$ 0--

Što je Science Cult Mascot (HELA)

HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Science Cult Mascot (HELA)

Službena web-stranica

Science Cult Mascot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Science Cult Mascot (HELA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Science Cult Mascot (HELA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Science Cult Mascot.

Provjerite Science Cult Mascot predviđanje cijene sada!

HELA u lokalnim valutama

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Science Cult Mascot (HELA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HELA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Science Cult Mascot (HELA)

Koliko Science Cult Mascot (HELA) vrijedi danas?
Cijena HELA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HELA u USD?
Trenutačna cijena HELA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Science Cult Mascot?
Tržišna kapitalizacija za HELA je $ 79.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HELA?
Količina u optjecaju za HELA je 999.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HELA?
HELA je postigao ATH cijenu od 0.00325709 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HELA?
HELA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HELA?
24-satni obujam trgovanja za HELA je -- USD.
Hoće li HELA još narasti ove godine?
HELA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HELA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
