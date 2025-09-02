Schrodi (SCHRODI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00615252$ 0.00615252 $ 0.00615252 Najniža cijena $ 0.00104247$ 0.00104247 $ 0.00104247 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.06% Promjena cijene (7D) +3.06%

Schrodi (SCHRODI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00288198. Tijekom protekla 24 sata, SCHRODItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCHRODI je $ 0.00615252, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00104247.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCHRODI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Schrodi (SCHRODI)

Tržišna kapitalizacija $ 288.20K$ 288.20K $ 288.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 288.20K$ 288.20K $ 288.20K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Schrodi je $ 288.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCHRODI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 288.20K.