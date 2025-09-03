SCHNITZEL (SNTZL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.54% Promjena cijene (1D) -6.62% Promjena cijene (7D) +21.49%

SCHNITZEL (SNTZL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNTZLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNTZL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNTZL se promijenio za -1.54% u posljednjih sat vremena, -6.62% u posljednjih 24 sata i +21.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SCHNITZEL (SNTZL)

Tržišna kapitalizacija $ 85.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.16K Količina u optjecaju 603.36M Ukupna količina 923,360,114.93

Trenutačna tržišna kapitalizacija SCHNITZEL je $ 85.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNTZL je 603.36M, s ukupnom količinom od 923360114.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.16K.