SCHIZOID (ZOID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00049448$ 0.00049448 $ 0.00049448 Najniža cijena $ 0.00000319$ 0.00000319 $ 0.00000319 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.12% Promjena cijene (7D) +4.12%

SCHIZOID (ZOID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000566. Tijekom protekla 24 sata, ZOIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOID je $ 0.00049448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000319.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOID se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SCHIZOID (ZOID)

Tržišna kapitalizacija $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Količina u optjecaju 997.59M 997.59M 997.59M Ukupna količina 997,593,796.874452 997,593,796.874452 997,593,796.874452

Trenutačna tržišna kapitalizacija SCHIZOID je $ 5.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOID je 997.59M, s ukupnom količinom od 997593796.874452. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.65K.