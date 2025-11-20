Schizodio Cijena danas

Trenutačna cijena Schizodio (SCHIZODIO) danas je $ 0.00032003, s promjenom od 3.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCHIZODIO u USD je $ 0.00032003 po SCHIZODIO.

Schizodio trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 320,030, s količinom u optjecaju od 1.00B SCHIZODIO. Tijekom posljednja 24 sata, SCHIZODIO trgovao je između $ 0.00030781 (niska) i $ 0.00037846 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00044166, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010328.

U kratkoročnim performansama, SCHIZODIO se kretao -3.98% u posljednjem satu i +94.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Schizodio (SCHIZODIO)

Tržišna kapitalizacija $ 320.03K$ 320.03K $ 320.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 320.03K$ 320.03K $ 320.03K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

