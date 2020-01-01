Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sceptre Staked FLR (SFLR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sceptre Staked FLR (SFLR) Informacije Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Službena web stranica: https://flare.sceptre.fi/

Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sceptre Staked FLR (SFLR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.39M $ 37.39M $ 37.39M Ukupna količina: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Količina u optjecaju: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.39M $ 37.39M $ 37.39M Povijesni maksimum: $ 0.04445059 $ 0.04445059 $ 0.04445059 Povijesni minimum: $ 0.0131328 $ 0.0131328 $ 0.0131328 Trenutna cijena: $ 0.03170998 $ 0.03170998 $ 0.03170998 Saznajte više o cijeni Sceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sceptre Staked FLR (SFLR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFLR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFLR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFLR tokena, istražite SFLR cijenu tokena uživo!

SFLR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SFLR? Naša SFLR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SFLR predviđanje cijene tokena odmah!

