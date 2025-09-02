Više o SFLR

Sceptre Staked FLR Logotip

Sceptre Staked FLR Cijena (SFLR)

Neuvršten

1 SFLR u USD cijena uživo:

$0.03287549
$0.03287549
-1.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Sceptre Staked FLR (SFLR)
Sceptre Staked FLR (SFLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03248457
$ 0.03248457
24-satna najniža cijena
$ 0.03359141
$ 0.03359141
24-satna najviša cijena

$ 0.03248457
$ 0.03248457

$ 0.03359141
$ 0.03359141

$ 0.04445059
$ 0.04445059

$ 0.0131328
$ 0.0131328

+0.12%

-1.72%

-4.82%

-4.82%

Sceptre Staked FLR (SFLR) cijena u stvarnom vremenu je $0.03287549. Tijekom protekla 24 sata, SFLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03248457 i najviše cijene $ 0.03359141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFLR je $ 0.04445059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0131328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFLR se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -1.72% u posljednjih 24 sata i -4.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sceptre Staked FLR (SFLR)

$ 37.42M
$ 37.42M

--
--

$ 37.42M
$ 37.42M

1.14B
1.14B

1,138,225,456.66649
1,138,225,456.66649

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sceptre Staked FLR je $ 37.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFLR je 1.14B, s ukupnom količinom od 1138225456.66649. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.42M.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sceptre Staked FLR u USD iznosila je $ -0.00057712425807909.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sceptre Staked FLR u USD iznosila je $ -0.0013954330.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sceptre Staked FLR u USD iznosila je $ +0.0101371047.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sceptre Staked FLR u USD iznosila je $ +0.007255386388570903.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00057712425807909-1.72%
30 dana$ -0.0013954330-4.24%
60 dana$ +0.0101371047+30.83%
90 dana$ +0.007255386388570903+28.32%

Što je Sceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

Resurs Sceptre Staked FLR (SFLR)

Službena web-stranica

Sceptre Staked FLR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sceptre Staked FLR (SFLR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sceptre Staked FLR (SFLR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sceptre Staked FLR.

Provjerite Sceptre Staked FLR predviđanje cijene sada!

SFLR u lokalnim valutama

Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sceptre Staked FLR (SFLR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFLR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sceptre Staked FLR (SFLR)

Koliko Sceptre Staked FLR (SFLR) vrijedi danas?
Cijena SFLR uživo u USD je 0.03287549 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SFLR u USD?
Trenutačna cijena SFLR u USD je $ 0.03287549. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sceptre Staked FLR?
Tržišna kapitalizacija za SFLR je $ 37.42M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SFLR?
Količina u optjecaju za SFLR je 1.14B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFLR?
SFLR je postigao ATH cijenu od 0.04445059 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFLR?
SFLR je vidio ATL cijenu od 0.0131328 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SFLR?
24-satni obujam trgovanja za SFLR je -- USD.
Hoće li SFLR još narasti ove godine?
SFLR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFLR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
