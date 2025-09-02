Sceptre Staked FLR (SFLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03248457 $ 0.03248457 $ 0.03248457 24-satna najniža cijena $ 0.03359141 $ 0.03359141 $ 0.03359141 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03248457$ 0.03248457 $ 0.03248457 24-satna najviša cijena $ 0.03359141$ 0.03359141 $ 0.03359141 Najviša cijena ikada $ 0.04445059$ 0.04445059 $ 0.04445059 Najniža cijena $ 0.0131328$ 0.0131328 $ 0.0131328 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) -1.72% Promjena cijene (7D) -4.82% Promjena cijene (7D) -4.82%

Sceptre Staked FLR (SFLR) cijena u stvarnom vremenu je $0.03287549. Tijekom protekla 24 sata, SFLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03248457 i najviše cijene $ 0.03359141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFLR je $ 0.04445059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0131328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFLR se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -1.72% u posljednjih 24 sata i -4.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sceptre Staked FLR (SFLR)

Tržišna kapitalizacija $ 37.42M$ 37.42M $ 37.42M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.42M$ 37.42M $ 37.42M Količina u optjecaju 1.14B 1.14B 1.14B Ukupna količina 1,138,225,456.66649 1,138,225,456.66649 1,138,225,456.66649

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sceptre Staked FLR je $ 37.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFLR je 1.14B, s ukupnom količinom od 1138225456.66649. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.42M.