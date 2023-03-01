ScarQuest (SCAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ScarQuest (SCAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ScarQuest (SCAR) Informacije Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils. Službena web stranica: https://scarquest.com/ Bijela knjiga: https://scarquest.com/wp-content/uploads/2023/03/Scar-Quest-Pitch-Deck.pdf

ScarQuest (SCAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ScarQuest (SCAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 340.43K $ 340.43K $ 340.43K Ukupna količina: $ 9.95B $ 9.95B $ 9.95B Količina u optjecaju: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Povijesni maksimum: $ 0.475949 $ 0.475949 $ 0.475949 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011951 $ 0.00011951 $ 0.00011951 Saznajte više o cijeni ScarQuest (SCAR)

ScarQuest (SCAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ScarQuest (SCAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCAR tokena, istražite SCAR cijenu tokena uživo!

