ScarQuest (SCAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.475949$ 0.475949 $ 0.475949 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.22% Promjena cijene (7D) -0.11% Promjena cijene (7D) -0.11%

ScarQuest (SCAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCAR je $ 0.475949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCAR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i -0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ScarQuest (SCAR)

Tržišna kapitalizacija $ 347.05K$ 347.05K $ 347.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Količina u optjecaju 2.85B 2.85B 2.85B Ukupna količina 9,950,000,000.0 9,950,000,000.0 9,950,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ScarQuest je $ 347.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCAR je 2.85B, s ukupnom količinom od 9950000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.