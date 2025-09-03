Više o WAIFU

Scarlet Waifu Capital Management Cijena (WAIFU)

Neuvršten

1 WAIFU u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0100307
$ 0.0100307$ 0.0100307

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.19%

-8.19%

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAIFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAIFU je $ 0.0100307, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAIFU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

$ 16.58K
$ 16.58K$ 16.58K

--
----

$ 16.58K
$ 16.58K$ 16.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scarlet Waifu Capital Management je $ 16.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAIFU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.58K.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Scarlet Waifu Capital Management u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Scarlet Waifu Capital Management u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Scarlet Waifu Capital Management u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Scarlet Waifu Capital Management u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-58.78%
60 dana$ 0-58.03%
90 dana$ 0--

Što je Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

Resurs Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Scarlet Waifu Capital Management Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Scarlet Waifu Capital Management.

Provjerite Scarlet Waifu Capital Management predviđanje cijene sada!

WAIFU u lokalnim valutama

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAIFU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Koliko Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) vrijedi danas?
Cijena WAIFU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAIFU u USD?
Trenutačna cijena WAIFU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Scarlet Waifu Capital Management?
Tržišna kapitalizacija za WAIFU je $ 16.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAIFU?
Količina u optjecaju za WAIFU je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAIFU?
WAIFU je postigao ATH cijenu od 0.0100307 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAIFU?
WAIFU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAIFU?
24-satni obujam trgovanja za WAIFU je -- USD.
Hoće li WAIFU još narasti ove godine?
WAIFU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAIFU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.