scan meme (SCAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00122353$ 0.00122353 $ 0.00122353 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.21% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) +18.87% Promjena cijene (7D) +18.87%

scan meme (SCAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCAN je $ 0.00122353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCAN se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i +18.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu scan meme (SCAN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.59K$ 8.59K $ 8.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Količina u optjecaju 972.10M 972.10M 972.10M Ukupna količina 999,928,162.056599 999,928,162.056599 999,928,162.056599

Trenutačna tržišna kapitalizacija scan meme je $ 8.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCAN je 972.10M, s ukupnom količinom od 999928162.056599. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.83K.