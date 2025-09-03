Više o SCAN

scan meme Cijena (SCAN)

Neuvršten

1 SCAN u USD cijena uživo:

--
----
+1.50%1D
Grafikon aktualnih cijena scan meme (SCAN)
scan meme (SCAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122353
$ 0.00122353$ 0.00122353

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

+1.50%

+18.87%

+18.87%

scan meme (SCAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCAN je $ 0.00122353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCAN se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i +18.87% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu scan meme (SCAN)

$ 8.59K
$ 8.59K$ 8.59K

--
----

$ 8.83K
$ 8.83K$ 8.83K

972.10M
972.10M 972.10M

999,928,162.056599
999,928,162.056599 999,928,162.056599

Trenutačna tržišna kapitalizacija scan meme je $ 8.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCAN je 972.10M, s ukupnom količinom od 999928162.056599. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.83K.

scan meme (SCAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz scan meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz scan meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz scan meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz scan meme u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.50%
30 dana$ 0-53.00%
60 dana$ 0-86.57%
90 dana$ 0--

Što je scan meme (SCAN)

Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs scan meme (SCAN)

Službena web-stranica

scan meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će scan meme (SCAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših scan meme (SCAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za scan meme.

Provjerite scan meme predviđanje cijene sada!

SCAN u lokalnim valutama

scan meme (SCAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike scan meme (SCAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o scan meme (SCAN)

Koliko scan meme (SCAN) vrijedi danas?
Cijena SCAN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCAN u USD?
Trenutačna cijena SCAN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija scan meme?
Tržišna kapitalizacija za SCAN je $ 8.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCAN?
Količina u optjecaju za SCAN je 972.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCAN?
SCAN je postigao ATH cijenu od 0.00122353 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCAN?
SCAN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCAN?
24-satni obujam trgovanja za SCAN je -- USD.
Hoće li SCAN još narasti ove godine?
SCAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
