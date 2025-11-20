Scalr Cijena danas

Trenutačna cijena Scalr (SCALR) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCALR u USD je -- po SCALR.

Scalr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,589.95, s količinom u optjecaju od 100.00M SCALR. Tijekom posljednja 24 sata, SCALR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04174749, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SCALR se kretao -- u posljednjem satu i -7.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Scalr (SCALR)

Tržišna kapitalizacija $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scalr je $ 14.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCALR je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.59K.