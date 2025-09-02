Scallop (SCLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01782046 $ 0.01782046 $ 0.01782046 24-satna najniža cijena $ 0.01915044 $ 0.01915044 $ 0.01915044 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01782046$ 0.01782046 $ 0.01782046 24-satna najviša cijena $ 0.01915044$ 0.01915044 $ 0.01915044 Najviša cijena ikada $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Najniža cijena $ 0.00799833$ 0.00799833 $ 0.00799833 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -4.17% Promjena cijene (7D) -21.02% Promjena cijene (7D) -21.02%

Scallop (SCLP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01834821. Tijekom protekla 24 sata, SCLPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01782046 i najviše cijene $ 0.01915044, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCLP je $ 20.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00799833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCLP se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -4.17% u posljednjih 24 sata i -21.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scallop (SCLP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Količina u optjecaju 55.66M 55.66M 55.66M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scallop je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCLP je 55.66M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.83M.