Scala (XLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001306 $ 0.00001306 $ 0.00001306 24-satna najniža cijena $ 0.00001383 $ 0.00001383 $ 0.00001383 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001306$ 0.00001306 $ 0.00001306 24-satna najviša cijena $ 0.00001383$ 0.00001383 $ 0.00001383 Najviša cijena ikada $ 0.00352308$ 0.00352308 $ 0.00352308 Najniža cijena $ 0.00000503$ 0.00000503 $ 0.00000503 Promjena cijene (1H) -2.52% Promjena cijene (1D) -2.85% Promjena cijene (7D) -11.56% Promjena cijene (7D) -11.56%

Scala (XLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001309. Tijekom protekla 24 sata, XLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001306 i najviše cijene $ 0.00001383, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XLA je $ 0.00352308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000503.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XLA se promijenio za -2.52% u posljednjih sat vremena, -2.85% u posljednjih 24 sata i -11.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scala (XLA)

Tržišna kapitalizacija $ 183.68K$ 183.68K $ 183.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 14.06B 14.06B 14.06B Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scala je $ 183.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XLA je 14.06B, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.