Više o SACI

SACI Informacije o cijeni

SACI Službena web stranica

SACI Tokenomija

SACI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SC Internacional Fan Token Logotip

SC Internacional Fan Token Cijena (SACI)

Neuvršten

1 SACI u USD cijena uživo:

$0.159021
$0.159021$0.159021
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SC Internacional Fan Token (SACI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:08:16 (UTC+8)

SC Internacional Fan Token (SACI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.157441
$ 0.157441$ 0.157441
24-satna najniža cijena
$ 0.159248
$ 0.159248$ 0.159248
24-satna najviša cijena

$ 0.157441
$ 0.157441$ 0.157441

$ 0.159248
$ 0.159248$ 0.159248

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

$ 0.157441
$ 0.157441$ 0.157441

+0.09%

+0.22%

-0.99%

-0.99%

SC Internacional Fan Token (SACI) cijena u stvarnom vremenu je $0.159021. Tijekom protekla 24 sata, SACItrgovalo je između najniže cijene $ 0.157441 i najviše cijene $ 0.159248, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SACI je $ 2.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.157441.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SACI se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -0.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SC Internacional Fan Token (SACI)

$ 177.60K
$ 177.60K$ 177.60K

--
----

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

1.12M
1.12M 1.12M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SC Internacional Fan Token je $ 177.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SACI je 1.12M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.38M.

SC Internacional Fan Token (SACI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SC Internacional Fan Token u USD iznosila je $ +0.00035445.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SC Internacional Fan Token u USD iznosila je $ -0.0113492174.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SC Internacional Fan Token u USD iznosila je $ -0.0218935024.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SC Internacional Fan Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00035445+0.22%
30 dana$ -0.0113492174-7.13%
60 dana$ -0.0218935024-13.76%
90 dana$ 0--

Što je SC Internacional Fan Token (SACI)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SC Internacional Fan Token (SACI)

Službena web-stranica

SC Internacional Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SC Internacional Fan Token (SACI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SC Internacional Fan Token (SACI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SC Internacional Fan Token.

Provjerite SC Internacional Fan Token predviđanje cijene sada!

SACI u lokalnim valutama

SC Internacional Fan Token (SACI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SC Internacional Fan Token (SACI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SACI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SC Internacional Fan Token (SACI)

Koliko SC Internacional Fan Token (SACI) vrijedi danas?
Cijena SACI uživo u USD je 0.159021 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SACI u USD?
Trenutačna cijena SACI u USD je $ 0.159021. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SC Internacional Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za SACI je $ 177.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SACI?
Količina u optjecaju za SACI je 1.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SACI?
SACI je postigao ATH cijenu od 2.34 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SACI?
SACI je vidio ATL cijenu od 0.157441 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SACI?
24-satni obujam trgovanja za SACI je -- USD.
Hoće li SACI još narasti ove godine?
SACI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SACI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:08:16 (UTC+8)

SC Internacional Fan Token (SACI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.