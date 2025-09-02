SC Internacional Fan Token (SACI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.157441 $ 0.157441 $ 0.157441 24-satna najniža cijena $ 0.159248 $ 0.159248 $ 0.159248 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.157441$ 0.157441 $ 0.157441 24-satna najviša cijena $ 0.159248$ 0.159248 $ 0.159248 Najviša cijena ikada $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Najniža cijena $ 0.157441$ 0.157441 $ 0.157441 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +0.22% Promjena cijene (7D) -0.99% Promjena cijene (7D) -0.99%

SC Internacional Fan Token (SACI) cijena u stvarnom vremenu je $0.159021. Tijekom protekla 24 sata, SACItrgovalo je između najniže cijene $ 0.157441 i najviše cijene $ 0.159248, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SACI je $ 2.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.157441.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SACI se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -0.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SC Internacional Fan Token (SACI)

Tržišna kapitalizacija $ 177.60K$ 177.60K $ 177.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Količina u optjecaju 1.12M 1.12M 1.12M Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SC Internacional Fan Token je $ 177.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SACI je 1.12M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.38M.