sBTC (SBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u sBTC (SBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

sBTC (SBTC) Informacije sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Službena web stranica: https://www.stacks.co/sbtc Bijela knjiga: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Kupi SBTC odmah!

sBTC (SBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za sBTC (SBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 110.19M $ 110.19M $ 110.19M Ukupna količina: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Količina u optjecaju: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 110.19M $ 110.19M $ 110.19M Povijesni maksimum: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 Povijesni minimum: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Trenutna cijena: $ 110,194 $ 110,194 $ 110,194 Saznajte više o cijeni sBTC (SBTC)

sBTC (SBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike sBTC (SBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SBTC tokena, istražite SBTC cijenu tokena uživo!

SBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SBTC? Naša SBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SBTC predviđanje cijene tokena odmah!

