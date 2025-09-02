sBTC (SBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,033 $ 107,033 $ 107,033 24-satna najniža cijena $ 110,734 $ 110,734 $ 110,734 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,033$ 107,033 $ 107,033 24-satna najviša cijena $ 110,734$ 110,734 $ 110,734 Najviša cijena ikada $ 145,060$ 145,060 $ 145,060 Najniža cijena $ 50,597$ 50,597 $ 50,597 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) +1.43% Promjena cijene (7D) +0.23% Promjena cijene (7D) +0.23%

sBTC (SBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,670. Tijekom protekla 24 sata, SBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,033 i najviše cijene $ 110,734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBTC je $ 145,060, dok je najniža cijena svih vremena $ 50,597.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBTC se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, +1.43% u posljednjih 24 sata i +0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sBTC (SBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 109.67M$ 109.67M $ 109.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.67M$ 109.67M $ 109.67M Količina u optjecaju 1.00K 1.00K 1.00K Ukupna količina 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija sBTC je $ 109.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBTC je 1.00K, s ukupnom količinom od 1000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.67M.