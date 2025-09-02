Više o SBTC

SBTC Informacije o cijeni

SBTC Bijela knjiga

SBTC Službena web stranica

SBTC Tokenomija

SBTC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

sBTC Logotip

sBTC Cijena (SBTC)

Neuvršten

1 SBTC u USD cijena uživo:

$109,670
$109,670$109,670
+1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena sBTC (SBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:40:44 (UTC+8)

sBTC (SBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 107,033
$ 107,033$ 107,033
24-satna najniža cijena
$ 110,734
$ 110,734$ 110,734
24-satna najviša cijena

$ 107,033
$ 107,033$ 107,033

$ 110,734
$ 110,734$ 110,734

$ 145,060
$ 145,060$ 145,060

$ 50,597
$ 50,597$ 50,597

-0.93%

+1.43%

+0.23%

+0.23%

sBTC (SBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,670. Tijekom protekla 24 sata, SBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,033 i najviše cijene $ 110,734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBTC je $ 145,060, dok je najniža cijena svih vremena $ 50,597.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBTC se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, +1.43% u posljednjih 24 sata i +0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sBTC (SBTC)

$ 109.67M
$ 109.67M$ 109.67M

--
----

$ 109.67M
$ 109.67M$ 109.67M

1.00K
1.00K 1.00K

1,000.0
1,000.0 1,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija sBTC je $ 109.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBTC je 1.00K, s ukupnom količinom od 1000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.67M.

sBTC (SBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz sBTC u USD iznosila je $ +1,548.64.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz sBTC u USD iznosila je $ -4,773.1235420000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz sBTC u USD iznosila je $ -235.1105460000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz sBTC u USD iznosila je $ +4,499.02538120469.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1,548.64+1.43%
30 dana$ -4,773.1235420000-4.35%
60 dana$ -235.1105460000-0.21%
90 dana$ +4,499.02538120469+4.28%

Što je sBTC (SBTC)

sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

sBTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će sBTC (SBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših sBTC (SBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za sBTC.

Provjerite sBTC predviđanje cijene sada!

SBTC u lokalnim valutama

sBTC (SBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike sBTC (SBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o sBTC (SBTC)

Koliko sBTC (SBTC) vrijedi danas?
Cijena SBTC uživo u USD je 109,670 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SBTC u USD?
Trenutačna cijena SBTC u USD je $ 109,670. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija sBTC?
Tržišna kapitalizacija za SBTC je $ 109.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SBTC?
Količina u optjecaju za SBTC je 1.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SBTC?
SBTC je postigao ATH cijenu od 145,060 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SBTC?
SBTC je vidio ATL cijenu od 50,597 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SBTC?
24-satni obujam trgovanja za SBTC je -- USD.
Hoće li SBTC još narasti ove godine?
SBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:40:44 (UTC+8)

sBTC (SBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.