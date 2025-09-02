SAYCOIN (SAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00562852$ 0.00562852 $ 0.00562852 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +3.05% Promjena cijene (7D) -46.13% Promjena cijene (7D) -46.13%

SAYCOIN (SAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAY je $ 0.00562852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +3.05% u posljednjih 24 sata i -46.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SAYCOIN (SAY)

Tržišna kapitalizacija $ 785.74K$ 785.74K $ 785.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Količina u optjecaju 1.33B 1.33B 1.33B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SAYCOIN je $ 785.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAY je 1.33B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.96M.