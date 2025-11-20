Savings xDAI Cijena danas

Trenutačna cijena Savings xDAI (SDAI) danas je $ 1.21, s promjenom od 0.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SDAI u USD je $ 1.21 po SDAI.

Savings xDAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 98,371,939, s količinom u optjecaju od 81.26M SDAI. Tijekom posljednja 24 sata, SDAI trgovao je između $ 1.21 (niska) i $ 1.22 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.41, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.548412.

U kratkoročnim performansama, SDAI se kretao -0.12% u posljednjem satu i +0.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Savings xDAI (SDAI)

