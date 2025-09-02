Više o SUSX

SUSX Informacije o cijeni

SUSX Službena web stranica

SUSX Tokenomija

SUSX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Savings USX Logotip

Savings USX Cijena (SUSX)

Neuvršten

1 SUSX u USD cijena uživo:

$1.093
$1.093$1.093
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Savings USX (SUSX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:29:56 (UTC+8)

Savings USX (SUSX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093
24-satna najniža cijena
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093
24-satna najviša cijena

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 19.98
$ 19.98$ 19.98

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

--

+0.01%

-0.90%

-0.90%

Savings USX (SUSX) cijena u stvarnom vremenu je $1.093. Tijekom protekla 24 sata, SUSXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.093 i najviše cijene $ 1.093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSX je $ 19.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.008.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Savings USX (SUSX)

$ 818.50K
$ 818.50K$ 818.50K

--
----

$ 818.50K
$ 818.50K$ 818.50K

748.65K
748.65K 748.65K

748,645.5882376039
748,645.5882376039 748,645.5882376039

Trenutačna tržišna kapitalizacija Savings USX je $ 818.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSX je 748.65K, s ukupnom količinom od 748645.5882376039. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 818.50K.

Savings USX (SUSX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Savings USX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Savings USX u USD iznosila je $ +0.0152593730.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Savings USX u USD iznosila je $ +0.0052113147.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Savings USX u USD iznosila je $ +0.0100938185890416.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ +0.0152593730+1.40%
60 dana$ +0.0052113147+0.48%
90 dana$ +0.0100938185890416+0.93%

Što je Savings USX (SUSX)

What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Savings USX (SUSX)

Službena web-stranica

Savings USX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Savings USX (SUSX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Savings USX (SUSX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Savings USX.

Provjerite Savings USX predviđanje cijene sada!

SUSX u lokalnim valutama

Savings USX (SUSX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Savings USX (SUSX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUSX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Savings USX (SUSX)

Koliko Savings USX (SUSX) vrijedi danas?
Cijena SUSX uživo u USD je 1.093 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUSX u USD?
Trenutačna cijena SUSX u USD je $ 1.093. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Savings USX?
Tržišna kapitalizacija za SUSX je $ 818.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUSX?
Količina u optjecaju za SUSX je 748.65K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUSX?
SUSX je postigao ATH cijenu od 19.98 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUSX?
SUSX je vidio ATL cijenu od 1.008 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUSX?
24-satni obujam trgovanja za SUSX je -- USD.
Hoće li SUSX još narasti ove godine?
SUSX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUSX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:29:56 (UTC+8)

Savings USX (SUSX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.