Savings USX (SUSX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.093 $ 1.093 $ 1.093 24-satna najniža cijena $ 1.093 $ 1.093 $ 1.093 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 24-satna najviša cijena $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Najviša cijena ikada $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 Najniža cijena $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.90% Promjena cijene (7D) -0.90%

Savings USX (SUSX) cijena u stvarnom vremenu je $1.093. Tijekom protekla 24 sata, SUSXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.093 i najviše cijene $ 1.093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSX je $ 19.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.008.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Savings USX (SUSX)

Tržišna kapitalizacija $ 818.50K$ 818.50K $ 818.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 818.50K$ 818.50K $ 818.50K Količina u optjecaju 748.65K 748.65K 748.65K Ukupna količina 748,645.5882376039 748,645.5882376039 748,645.5882376039

Trenutačna tržišna kapitalizacija Savings USX je $ 818.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSX je 748.65K, s ukupnom količinom od 748645.5882376039. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 818.50K.