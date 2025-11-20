Savings Dai Cijena danas

Trenutačna cijena Savings Dai (SDAI) danas je $ 1.17, s promjenom od 0.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SDAI u USD je $ 1.17 po SDAI.

Savings Dai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 244,341,773, s količinom u optjecaju od 209.18M SDAI. Tijekom posljednja 24 sata, SDAI trgovao je između $ 1.17 (niska) i $ 1.17 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.27, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.186576.

U kratkoročnim performansama, SDAI se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Savings Dai (SDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 244.34M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.34M Količina u optjecaju 209.18M Ukupna količina 209,183,773.7130919

Trenutačna tržišna kapitalizacija Savings Dai je $ 244.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDAI je 209.18M, s ukupnom količinom od 209183773.7130919. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.34M.