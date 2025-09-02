Više o SCRVUSD

1 SCRVUSD u USD cijena uživo:

$1.063
$1.063$1.063
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Savings crvUSD (SCRVUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:40:37 (UTC+8)

Savings crvUSD (SCRVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.063
$ 1.063$ 1.063
24-satna najniža cijena
$ 1.064
$ 1.064$ 1.064
24-satna najviša cijena

$ 1.063
$ 1.063$ 1.063

$ 1.064
$ 1.064$ 1.064

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139

-0.00%

+0.01%

+0.16%

+0.16%

Savings crvUSD (SCRVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.063. Tijekom protekla 24 sata, SCRVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.063 i najviše cijene $ 1.064, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCRVUSD je $ 1.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.894139.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCRVUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Savings crvUSD (SCRVUSD)

$ 55.90M
$ 55.90M$ 55.90M

--
----

$ 55.90M
$ 55.90M$ 55.90M

52.59M
52.59M 52.59M

52,589,611.87784026
52,589,611.87784026 52,589,611.87784026

Trenutačna tržišna kapitalizacija Savings crvUSD je $ 55.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCRVUSD je 52.59M, s ukupnom količinom od 52589611.87784026. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.90M.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Savings crvUSD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Savings crvUSD u USD iznosila je $ +0.0056381520.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Savings crvUSD u USD iznosila je $ +0.0117256341.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Savings crvUSD u USD iznosila je $ +0.016166520366135.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ +0.0056381520+0.53%
60 dana$ +0.0117256341+1.10%
90 dana$ +0.016166520366135+1.54%

Što je Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Resurs Savings crvUSD (SCRVUSD)

Službena web-stranica

Savings crvUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Savings crvUSD (SCRVUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Savings crvUSD (SCRVUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Savings crvUSD.

Provjerite Savings crvUSD predviđanje cijene sada!

SCRVUSD u lokalnim valutama

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Savings crvUSD (SCRVUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCRVUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Savings crvUSD (SCRVUSD)

Koliko Savings crvUSD (SCRVUSD) vrijedi danas?
Cijena SCRVUSD uživo u USD je 1.063 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCRVUSD u USD?
Trenutačna cijena SCRVUSD u USD je $ 1.063. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Savings crvUSD?
Tržišna kapitalizacija za SCRVUSD je $ 55.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCRVUSD?
Količina u optjecaju za SCRVUSD je 52.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCRVUSD?
SCRVUSD je postigao ATH cijenu od 1.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCRVUSD?
SCRVUSD je vidio ATL cijenu od 0.894139 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCRVUSD?
24-satni obujam trgovanja za SCRVUSD je -- USD.
Hoće li SCRVUSD još narasti ove godine?
SCRVUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCRVUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:40:37 (UTC+8)

