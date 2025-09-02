Savings crvUSD (SCRVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 24-satna najniža cijena $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.063$ 1.063 $ 1.063 24-satna najviša cijena $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 Najviša cijena ikada $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Najniža cijena $ 0.894139$ 0.894139 $ 0.894139 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Savings crvUSD (SCRVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.063. Tijekom protekla 24 sata, SCRVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.063 i najviše cijene $ 1.064, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCRVUSD je $ 1.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.894139.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCRVUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Savings crvUSD (SCRVUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 55.90M$ 55.90M $ 55.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.90M$ 55.90M $ 55.90M Količina u optjecaju 52.59M 52.59M 52.59M Ukupna količina 52,589,611.87784026 52,589,611.87784026 52,589,611.87784026

Trenutačna tržišna kapitalizacija Savings crvUSD je $ 55.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCRVUSD je 52.59M, s ukupnom količinom od 52589611.87784026. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.90M.