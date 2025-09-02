Više o SPE

SavePlanetEarth Logotip

SavePlanetEarth Cijena (SPE)

Neuvršten

1 SPE u USD cijena uživo:

$0.00805135
$0.00805135$0.00805135
-1.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SavePlanetEarth (SPE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:56:55 (UTC+8)

SavePlanetEarth (SPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00774685
$ 0.00774685$ 0.00774685
24-satna najniža cijena
$ 0.00814977
$ 0.00814977$ 0.00814977
24-satna najviša cijena

$ 0.00774685
$ 0.00774685$ 0.00774685

$ 0.00814977
$ 0.00814977$ 0.00814977

$ 0.14091
$ 0.14091$ 0.14091

$ 0.00298054
$ 0.00298054$ 0.00298054

-0.17%

-1.20%

-4.03%

-4.03%

SavePlanetEarth (SPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00805135. Tijekom protekla 24 sata, SPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00774685 i najviše cijene $ 0.00814977, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPE je $ 0.14091, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00298054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPE se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SavePlanetEarth (SPE)

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

589.51M
589.51M 589.51M

589,507,929.8179382
589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

Trenutačna tržišna kapitalizacija SavePlanetEarth je $ 4.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPE je 589.51M, s ukupnom količinom od 589507929.8179382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75M.

SavePlanetEarth (SPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SavePlanetEarth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SavePlanetEarth u USD iznosila je $ +0.0017584905.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SavePlanetEarth u USD iznosila je $ +0.0035601314.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SavePlanetEarth u USD iznosila je $ +0.001453327894613692.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.20%
30 dana$ +0.0017584905+21.84%
60 dana$ +0.0035601314+44.22%
90 dana$ +0.001453327894613692+22.03%

Što je SavePlanetEarth (SPE)

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

Resurs SavePlanetEarth (SPE)

Službena web-stranica

SavePlanetEarth Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SavePlanetEarth (SPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SavePlanetEarth (SPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SavePlanetEarth.

Provjerite SavePlanetEarth predviđanje cijene sada!

SPE u lokalnim valutama

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SavePlanetEarth (SPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SavePlanetEarth (SPE)

Koliko SavePlanetEarth (SPE) vrijedi danas?
Cijena SPE uživo u USD je 0.00805135 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPE u USD?
Trenutačna cijena SPE u USD je $ 0.00805135. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SavePlanetEarth?
Tržišna kapitalizacija za SPE je $ 4.75M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPE?
Količina u optjecaju za SPE je 589.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPE?
SPE je postigao ATH cijenu od 0.14091 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPE?
SPE je vidio ATL cijenu od 0.00298054 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPE?
24-satni obujam trgovanja za SPE je -- USD.
Hoće li SPE još narasti ove godine?
SPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SavePlanetEarth (SPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

