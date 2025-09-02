SavePlanetEarth (SPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00774685 $ 0.00774685 $ 0.00774685 24-satna najniža cijena $ 0.00814977 $ 0.00814977 $ 0.00814977 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00774685$ 0.00774685 $ 0.00774685 24-satna najviša cijena $ 0.00814977$ 0.00814977 $ 0.00814977 Najviša cijena ikada $ 0.14091$ 0.14091 $ 0.14091 Najniža cijena $ 0.00298054$ 0.00298054 $ 0.00298054 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -1.20% Promjena cijene (7D) -4.03% Promjena cijene (7D) -4.03%

SavePlanetEarth (SPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00805135. Tijekom protekla 24 sata, SPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00774685 i najviše cijene $ 0.00814977, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPE je $ 0.14091, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00298054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPE se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SavePlanetEarth (SPE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Količina u optjecaju 589.51M 589.51M 589.51M Ukupna količina 589,507,929.8179382 589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

Trenutačna tržišna kapitalizacija SavePlanetEarth je $ 4.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPE je 589.51M, s ukupnom količinom od 589507929.8179382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75M.