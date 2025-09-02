Više o OSTRICH

Save The Ostriches Cijena (OSTRICH)

Neuvršten

1 OSTRICH u USD cijena uživo:

$0.00015914
$0.00015914$0.00015914
-12.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Save The Ostriches (OSTRICH)
Save The Ostriches (OSTRICH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

-11.46%

-21.97%

-21.97%

Save The Ostriches (OSTRICH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OSTRICHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSTRICH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSTRICH se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, -11.46% u posljednjih 24 sata i -21.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Save The Ostriches (OSTRICH)

$ 159.13K
$ 159.13K$ 159.13K

--
----

$ 159.13K
$ 159.13K$ 159.13K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,069.608284
999,978,069.608284 999,978,069.608284

Trenutačna tržišna kapitalizacija Save The Ostriches je $ 159.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSTRICH je 999.98M, s ukupnom količinom od 999978069.608284. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.13K.

Save The Ostriches (OSTRICH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Save The Ostriches u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Save The Ostriches u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Save The Ostriches u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Save The Ostriches u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-11.46%
30 dana$ 0-22.13%
60 dana$ 0-22.77%
90 dana$ 0--

Što je Save The Ostriches (OSTRICH)

Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Save The Ostriches (OSTRICH)

Službena web-stranica

Save The Ostriches Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Save The Ostriches (OSTRICH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Save The Ostriches (OSTRICH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Save The Ostriches.

Provjerite Save The Ostriches predviđanje cijene sada!

OSTRICH u lokalnim valutama

Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Save The Ostriches (OSTRICH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OSTRICH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Save The Ostriches (OSTRICH)

Koliko Save The Ostriches (OSTRICH) vrijedi danas?
Cijena OSTRICH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OSTRICH u USD?
Trenutačna cijena OSTRICH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Save The Ostriches?
Tržišna kapitalizacija za OSTRICH je $ 159.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OSTRICH?
Količina u optjecaju za OSTRICH je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OSTRICH?
OSTRICH je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OSTRICH?
OSTRICH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OSTRICH?
24-satni obujam trgovanja za OSTRICH je -- USD.
Hoće li OSTRICH još narasti ove godine?
OSTRICH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OSTRICH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
