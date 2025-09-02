Save The Ostriches (OSTRICH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.21% Promjena cijene (1D) -11.46% Promjena cijene (7D) -21.97% Promjena cijene (7D) -21.97%

Save The Ostriches (OSTRICH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OSTRICHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSTRICH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSTRICH se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, -11.46% u posljednjih 24 sata i -21.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Save The Ostriches (OSTRICH)

Tržišna kapitalizacija $ 159.13K$ 159.13K $ 159.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 159.13K$ 159.13K $ 159.13K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,978,069.608284 999,978,069.608284 999,978,069.608284

Trenutačna tržišna kapitalizacija Save The Ostriches je $ 159.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSTRICH je 999.98M, s ukupnom količinom od 999978069.608284. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.13K.