Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Informacije This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Službena web stranica: https://satushinukumutu.com/

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.62K $ 8.62K $ 8.62K Ukupna količina: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M Količina u optjecaju: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.62K $ 8.62K $ 8.62K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $NUKUMUTU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $NUKUMUTU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $NUKUMUTU tokena, istražite $NUKUMUTU cijenu tokena uživo!

$NUKUMUTU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $NUKUMUTU? Naša $NUKUMUTU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

