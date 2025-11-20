SatoshitCoin Cijena danas

Trenutačna cijena SatoshitCoin (SATOSHIT) danas je $ 0.0000066, s promjenom od 2.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SATOSHIT u USD je $ 0.0000066 po SATOSHIT.

SatoshitCoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,595.59, s količinom u optjecaju od 1.00B SATOSHIT. Tijekom posljednja 24 sata, SATOSHIT trgovao je između $ 0.00000635 (niska) i $ 0.00000674 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03706577, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000635.

U kratkoročnim performansama, SATOSHIT se kretao -- u posljednjem satu i -29.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SatoshitCoin (SATOSHIT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SatoshitCoin je $ 6.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATOSHIT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.60K.