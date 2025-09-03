SatoshiSync (SSNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.172905$ 0.172905 $ 0.172905 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.26% Promjena cijene (7D) -26.41% Promjena cijene (7D) -26.41%

SatoshiSync (SSNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SSNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSNC je $ 0.172905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.26% u posljednjih 24 sata i -26.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SatoshiSync (SSNC)

Tržišna kapitalizacija $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.22K$ 270.22K $ 270.22K Količina u optjecaju 120.29M 120.29M 120.29M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SatoshiSync je $ 32.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSNC je 120.29M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.22K.