SatoshiSync Logotip

SatoshiSync Cijena (SSNC)

Neuvršten

1 SSNC u USD cijena uživo:

$0.00027022
$0.00027022$0.00027022
+2.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SatoshiSync (SSNC)
SatoshiSync (SSNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.172905
$ 0.172905$ 0.172905

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.26%

-26.41%

-26.41%

SatoshiSync (SSNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SSNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSNC je $ 0.172905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.26% u posljednjih 24 sata i -26.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SatoshiSync (SSNC)

$ 32.51K
$ 32.51K$ 32.51K

--
----

$ 270.22K
$ 270.22K$ 270.22K

120.29M
120.29M 120.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SatoshiSync je $ 32.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSNC je 120.29M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.22K.

SatoshiSync (SSNC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SatoshiSync u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SatoshiSync u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SatoshiSync u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SatoshiSync u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.26%
30 dana$ 0-18.61%
60 dana$ 0-23.74%
90 dana$ 0--

Što je SatoshiSync (SSNC)

SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.

SatoshiSync Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SatoshiSync (SSNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SatoshiSync (SSNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SatoshiSync.

Provjerite SatoshiSync predviđanje cijene sada!

SSNC u lokalnim valutama

SatoshiSync (SSNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SatoshiSync (SSNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SSNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SatoshiSync (SSNC)

Koliko SatoshiSync (SSNC) vrijedi danas?
Cijena SSNC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SSNC u USD?
Trenutačna cijena SSNC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SatoshiSync?
Tržišna kapitalizacija za SSNC je $ 32.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SSNC?
Količina u optjecaju za SSNC je 120.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SSNC?
SSNC je postigao ATH cijenu od 0.172905 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SSNC?
SSNC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SSNC?
24-satni obujam trgovanja za SSNC je -- USD.
Hoće li SSNC još narasti ove godine?
SSNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SSNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
