Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Satoshi Stablecoin (SATUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Informacije Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Službena web stranica: https://satoshiprotocol.org/ Bijela knjiga: https://docs.satoshiprotocol.org/

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Satoshi Stablecoin (SATUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 271.33M Ukupna količina: $ 272.31M Količina u optjecaju: $ 272.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 271.33M Povijesni maksimum: $ 1.68 Povijesni minimum: $ 0.635574 Trenutna cijena: $ 0.99641

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Satoshi Stablecoin (SATUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SATUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SATUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SATUSD tokena, istražite SATUSD cijenu tokena uživo!

SATUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SATUSD? Naša SATUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

