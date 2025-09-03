Satoshi Stablecoin (SATUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995997 $ 0.995997 $ 0.995997 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995997$ 0.995997 $ 0.995997 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Najniža cijena $ 0.635574$ 0.635574 $ 0.635574 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -0.10% Promjena cijene (7D) -0.10%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.996285. Tijekom protekla 24 sata, SATUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995997 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SATUSD je $ 1.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.635574.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SATUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 271.30M$ 271.30M $ 271.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 271.30M$ 271.30M $ 271.30M Količina u optjecaju 272.31M 272.31M 272.31M Ukupna količina 272,306,604.6363848 272,306,604.6363848 272,306,604.6363848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Satoshi Stablecoin je $ 271.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATUSD je 272.31M, s ukupnom količinom od 272306604.6363848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 271.30M.