Više o SATUSD

SATUSD Informacije o cijeni

SATUSD Bijela knjiga

SATUSD Službena web stranica

SATUSD Tokenomija

SATUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Satoshi Stablecoin Logotip

Satoshi Stablecoin Cijena (SATUSD)

Neuvršten

1 SATUSD u USD cijena uživo:

$0.996307
$0.996307$0.996307
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Satoshi Stablecoin (SATUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:25:38 (UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995997
$ 0.995997$ 0.995997
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.995997
$ 0.995997$ 0.995997

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.68
$ 1.68$ 1.68

$ 0.635574
$ 0.635574$ 0.635574

+0.01%

-0.08%

-0.10%

-0.10%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.996285. Tijekom protekla 24 sata, SATUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995997 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SATUSD je $ 1.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.635574.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SATUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Satoshi Stablecoin (SATUSD)

$ 271.30M
$ 271.30M$ 271.30M

--
----

$ 271.30M
$ 271.30M$ 271.30M

272.31M
272.31M 272.31M

272,306,604.6363848
272,306,604.6363848 272,306,604.6363848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Satoshi Stablecoin je $ 271.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATUSD je 272.31M, s ukupnom količinom od 272306604.6363848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 271.30M.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Satoshi Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0008875350828098.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Satoshi Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0016052143.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Satoshi Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0026764200.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Satoshi Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0012341687146826.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008875350828098-0.08%
30 dana$ -0.0016052143-0.16%
60 dana$ -0.0026764200-0.26%
90 dana$ -0.0012341687146826-0.12%

Što je Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Satoshi Stablecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Satoshi Stablecoin (SATUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Satoshi Stablecoin (SATUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Satoshi Stablecoin.

Provjerite Satoshi Stablecoin predviđanje cijene sada!

SATUSD u lokalnim valutama

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Satoshi Stablecoin (SATUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SATUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Koliko Satoshi Stablecoin (SATUSD) vrijedi danas?
Cijena SATUSD uživo u USD je 0.996285 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SATUSD u USD?
Trenutačna cijena SATUSD u USD je $ 0.996285. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Satoshi Stablecoin?
Tržišna kapitalizacija za SATUSD je $ 271.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SATUSD?
Količina u optjecaju za SATUSD je 272.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SATUSD?
SATUSD je postigao ATH cijenu od 1.68 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SATUSD?
SATUSD je vidio ATL cijenu od 0.635574 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SATUSD?
24-satni obujam trgovanja za SATUSD je -- USD.
Hoće li SATUSD još narasti ove godine?
SATUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SATUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:25:38 (UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.