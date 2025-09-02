Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.268061 24-satna najniža cijena $ 1.21 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.94 Najniža cijena $ 0.181683 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -8.42%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) cijena u stvarnom vremenu je $1.18. Tijekom protekla 24 sata, SATOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.268061 i najviše cijene $ 1.21, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SATOSHI je $ 3.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.181683.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SATOSHI se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -8.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.48M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.48M Količina u optjecaju 2.10M Ukupna količina 2,100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Satoshi Nakamoto je $ 2.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATOSHI je 2.10M, s ukupnom količinom od 2100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.48M.