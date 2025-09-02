Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0305837 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -2.03% Promjena cijene (7D) -9.95%

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAINT je $ 0.0305837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAINT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -9.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT)

Tržišna kapitalizacija $ 362.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 362.71K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Satoshi AI agent by Virtuals je $ 362.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAINT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 362.71K.