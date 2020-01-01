Satori Network (SATORI) Tokenomika
Satori Network (SATORI) Informacije
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO
Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world.
“Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being.
Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique.
It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future.
The Basics of Pattern Recognition
AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties:
Spatial patterns Temporal patterns
The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
Satori Network (SATORI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Satori Network (SATORI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Satori Network (SATORI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Satori Network (SATORI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SATORI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SATORI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SATORI tokena, istražite SATORI cijenu tokena uživo!
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.