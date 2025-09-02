Više o SATORI

SATORI Informacije o cijeni

SATORI Službena web stranica

SATORI Tokenomija

SATORI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Satori Network Logotip

Satori Network Cijena (SATORI)

Neuvršten

1 SATORI u USD cijena uživo:

$1.34
$1.34$1.34
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Satori Network (SATORI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:07:18 (UTC+8)

Satori Network (SATORI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
24-satna najniža cijena
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
24-satna najviša cijena

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 103.8
$ 103.8$ 103.8

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

+0.00%

+0.01%

-6.29%

-6.29%

Satori Network (SATORI) cijena u stvarnom vremenu je $1.34. Tijekom protekla 24 sata, SATORItrgovalo je između najniže cijene $ 1.32 i najviše cijene $ 1.43, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SATORI je $ 103.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.03.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SATORI se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -6.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Satori Network (SATORI)

$ 772.64K
$ 772.64K$ 772.64K

--
----

$ 804.01K
$ 804.01K$ 804.01K

576.59K
576.59K 576.59K

600,000.0
600,000.0 600,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Satori Network je $ 772.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATORI je 576.59K, s ukupnom količinom od 600000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 804.01K.

Satori Network (SATORI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ +0.00012285.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ -0.1270022520.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ -0.0576910200.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ -1.2554190920558546.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00012285+0.01%
30 dana$ -0.1270022520-9.47%
60 dana$ -0.0576910200-4.30%
90 dana$ -1.2554190920558546-48.37%

Što je Satori Network (SATORI)

Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Satori Network (SATORI)

Službena web-stranica

Satori Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Satori Network (SATORI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Satori Network (SATORI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Satori Network.

Provjerite Satori Network predviđanje cijene sada!

SATORI u lokalnim valutama

Satori Network (SATORI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Satori Network (SATORI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SATORI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Satori Network (SATORI)

Koliko Satori Network (SATORI) vrijedi danas?
Cijena SATORI uživo u USD je 1.34 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SATORI u USD?
Trenutačna cijena SATORI u USD je $ 1.34. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Satori Network?
Tržišna kapitalizacija za SATORI je $ 772.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SATORI?
Količina u optjecaju za SATORI je 576.59K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SATORI?
SATORI je postigao ATH cijenu od 103.8 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SATORI?
SATORI je vidio ATL cijenu od 1.03 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SATORI?
24-satni obujam trgovanja za SATORI je -- USD.
Hoće li SATORI još narasti ove godine?
SATORI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SATORI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:07:18 (UTC+8)

Satori Network (SATORI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.