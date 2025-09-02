Satori Network (SATORI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 24-satna najniža cijena $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 24-satna najviša cijena $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Najviša cijena ikada $ 103.8$ 103.8 $ 103.8 Najniža cijena $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -6.29% Promjena cijene (7D) -6.29%

Satori Network (SATORI) cijena u stvarnom vremenu je $1.34. Tijekom protekla 24 sata, SATORItrgovalo je između najniže cijene $ 1.32 i najviše cijene $ 1.43, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SATORI je $ 103.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.03.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SATORI se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -6.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Satori Network (SATORI)

Tržišna kapitalizacija $ 772.64K$ 772.64K $ 772.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 804.01K$ 804.01K $ 804.01K Količina u optjecaju 576.59K 576.59K 576.59K Ukupna količina 600,000.0 600,000.0 600,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Satori Network je $ 772.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATORI je 576.59K, s ukupnom količinom od 600000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 804.01K.