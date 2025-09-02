Satori Network Cijena (SATORI)
Satori Network (SATORI) cijena u stvarnom vremenu je $1.34. Tijekom protekla 24 sata, SATORItrgovalo je između najniže cijene $ 1.32 i najviše cijene $ 1.43, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SATORI je $ 103.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.03.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SATORI se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -6.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Satori Network je $ 772.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATORI je 576.59K, s ukupnom količinom od 600000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 804.01K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ +0.00012285.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ -0.1270022520.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ -0.0576910200.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Satori Network u USD iznosila je $ -1.2554190920558546.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00012285
|+0.01%
|30 dana
|$ -0.1270022520
|-9.47%
|60 dana
|$ -0.0576910200
|-4.30%
|90 dana
|$ -1.2554190920558546
|-48.37%
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
