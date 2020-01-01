Sator (SAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sator (SAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sator (SAO) Informacije Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding. Službena web stranica: https://sator.io Kupi SAO odmah!

Sator (SAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sator (SAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.61K $ 13.61K $ 13.61K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 55.01M $ 55.01M $ 55.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 123.75K $ 123.75K $ 123.75K Povijesni maksimum: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002475 $ 0.0002475 $ 0.0002475 Saznajte više o cijeni Sator (SAO)

Sator (SAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sator (SAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAO tokena, istražite SAO cijenu tokena uživo!

