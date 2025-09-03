Sator (SAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +11.52% Promjena cijene (7D) +63.12% Promjena cijene (7D) +63.12%

Sator (SAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAO je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +11.52% u posljednjih 24 sata i +63.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sator (SAO)

Tržišna kapitalizacija $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 130.91K$ 130.91K $ 130.91K Količina u optjecaju 55.01M 55.01M 55.01M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sator je $ 14.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAO je 55.01M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 130.91K.