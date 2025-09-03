Više o SAO

Sator Logotip

Sator Cijena (SAO)

Neuvršten

1 SAO u USD cijena uživo:

$0.00026182
+11.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sator (SAO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:27:00 (UTC+8)

Sator (SAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 1.28
$ 0
-0.00%

+11.52%

+63.12%

+63.12%

Sator (SAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAO je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +11.52% u posljednjih 24 sata i +63.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sator (SAO)

$ 14.40K
--
$ 130.91K
55.01M
500,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Sator je $ 14.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAO je 55.01M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 130.91K.

Sator (SAO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sator u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sator u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sator u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sator u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+11.52%
30 dana$ 0+84.13%
60 dana$ 0+112.86%
90 dana$ 0--

Što je Sator (SAO)

Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality.   Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling  from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding.

Resurs Sator (SAO)

Službena web-stranica

Sator Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sator (SAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sator (SAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sator.

Provjerite Sator predviđanje cijene sada!

SAO u lokalnim valutama

Sator (SAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sator (SAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sator (SAO)

Koliko Sator (SAO) vrijedi danas?
Cijena SAO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAO u USD?
Trenutačna cijena SAO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sator?
Tržišna kapitalizacija za SAO je $ 14.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAO?
Količina u optjecaju za SAO je 55.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAO?
SAO je postigao ATH cijenu od 1.28 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAO?
SAO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAO?
24-satni obujam trgovanja za SAO je -- USD.
Hoće li SAO još narasti ove godine?
SAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sator (SAO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

