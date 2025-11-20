Satfi Cijena danas

Trenutačna cijena Satfi ($SATFI) danas je $ 0.00187439, s promjenom od 0.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $SATFI u USD je $ 0.00187439 po $SATFI.

Satfi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 187,705, s količinom u optjecaju od 100.00M $SATFI. Tijekom posljednja 24 sata, $SATFI trgovao je između $ 0.0017803 (niska) i $ 0.00189693 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0183037, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0017803.

U kratkoročnim performansama, $SATFI se kretao -0.72% u posljednjem satu i -11.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Satfi ($SATFI)

Tržišna kapitalizacija $ 187.71K$ 187.71K $ 187.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 187.71K$ 187.71K $ 187.71K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

