Sashimi (SASHIMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00361786 24-satna najniža cijena $ 0.00391604 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 6.2 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -3.06% Promjena cijene (1D) -1.57% Promjena cijene (7D) -2.70%

Sashimi (SASHIMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00367578. Tijekom protekla 24 sata, SASHIMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00361786 i najviše cijene $ 0.00391604, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SASHIMI je $ 6.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SASHIMI se promijenio za -3.06% u posljednjih sat vremena, -1.57% u posljednjih 24 sata i -2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sashimi (SASHIMI)

Tržišna kapitalizacija $ 822.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 837.16K Količina u optjecaju 223.70M Ukupna količina 227,751,000.5227461

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sashimi je $ 822.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SASHIMI je 223.70M, s ukupnom količinom od 227751000.5227461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 837.16K.