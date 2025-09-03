SASHA CAT (SASHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) +3.52% Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

SASHA CAT (SASHA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SASHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SASHA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SASHA se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, +3.52% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SASHA CAT (SASHA)

Tržišna kapitalizacija $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Količina u optjecaju 99,886.30T 99,886.30T 99,886.30T Ukupna količina 9.988630421071486e+16 9.988630421071486e+16 9.988630421071486e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija SASHA CAT je $ 6.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SASHA je 99,886.30T, s ukupnom količinom od 9.988630421071486e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.99K.