Sarah (SARAH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sarah (SARAH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sarah (SARAH) Informacije Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain. Službena web stranica: https://sarahthetradwife.io Kupi SARAH odmah!

Sarah (SARAH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sarah (SARAH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 308.36K $ 308.36K $ 308.36K Ukupna količina: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Količina u optjecaju: $ 987.72M $ 987.72M $ 987.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 311.97K $ 311.97K $ 311.97K Povijesni maksimum: $ 0.00484043 $ 0.00484043 $ 0.00484043 Povijesni minimum: $ 0.00001235 $ 0.00001235 $ 0.00001235 Trenutna cijena: $ 0.0003122 $ 0.0003122 $ 0.0003122 Saznajte više o cijeni Sarah (SARAH)

Sarah (SARAH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sarah (SARAH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SARAH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SARAH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SARAH tokena, istražite SARAH cijenu tokena uživo!

