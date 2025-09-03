Sarah (SARAH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00029139 $ 0.00029139 $ 0.00029139 24-satna najniža cijena $ 0.00031653 $ 0.00031653 $ 0.00031653 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00029139$ 0.00029139 $ 0.00029139 24-satna najviša cijena $ 0.00031653$ 0.00031653 $ 0.00031653 Najviša cijena ikada $ 0.00484043$ 0.00484043 $ 0.00484043 Najniža cijena $ 0.00001235$ 0.00001235 $ 0.00001235 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +5.40% Promjena cijene (7D) +8.53% Promjena cijene (7D) +8.53%

Sarah (SARAH) cijena u stvarnom vremenu je $0.0003165. Tijekom protekla 24 sata, SARAHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00029139 i najviše cijene $ 0.00031653, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SARAH je $ 0.00484043, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001235.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SARAH se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +5.40% u posljednjih 24 sata i +8.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sarah (SARAH)

Tržišna kapitalizacija $ 312.61K$ 312.61K $ 312.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 316.27K$ 316.27K $ 316.27K Količina u optjecaju 987.72M 987.72M 987.72M Ukupna količina 999,279,341.78377 999,279,341.78377 999,279,341.78377

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sarah je $ 312.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SARAH je 987.72M, s ukupnom količinom od 999279341.78377. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 316.27K.