Sao Paulo FC Fan Token Cijena danas

Trenutačna cijena Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) danas je $ 0.02861891, s promjenom od 0.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPFC u USD je $ 0.02861891 po SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 137,270, s količinom u optjecaju od 4.79M SPFC. Tijekom posljednja 24 sata, SPFC trgovao je između $ 0.02813855 (niska) i $ 0.02947761 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.33, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0148642.

U kratkoročnim performansama, SPFC se kretao -1.95% u posljednjem satu i -7.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Tržišna kapitalizacija $ 137.27K$ 137.27K $ 137.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 573.31K$ 573.31K $ 573.31K Količina u optjecaju 4.79M 4.79M 4.79M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sao Paulo FC Fan Token je $ 137.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPFC je 4.79M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 573.31K.