Santawifhat (SANTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +17.91% Promjena cijene (1D) -10.48% Promjena cijene (7D) -2.73% Promjena cijene (7D) -2.73%

Santawifhat (SANTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTA se promijenio za +17.91% u posljednjih sat vremena, -10.48% u posljednjih 24 sata i -2.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Santawifhat (SANTA)

Tržišna kapitalizacija $ 140.85K$ 140.85K $ 140.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 140.85K$ 140.85K $ 140.85K Količina u optjecaju 998.44M 998.44M 998.44M Ukupna količina 998,435,644.4859223 998,435,644.4859223 998,435,644.4859223

Trenutačna tržišna kapitalizacija Santawifhat je $ 140.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTA je 998.44M, s ukupnom količinom od 998435644.4859223. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 140.85K.