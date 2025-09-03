SantaSol (SSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00309722$ 0.00309722 $ 0.00309722 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +38.90% Promjena cijene (7D) +38.90%

SantaSol (SSOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSOL je $ 0.00309722, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +38.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SantaSol (SSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 9.01K$ 9.01K $ 9.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.01K$ 9.01K $ 9.01K Količina u optjecaju 999.21M 999.21M 999.21M Ukupna količina 999,208,851.950016 999,208,851.950016 999,208,851.950016

Trenutačna tržišna kapitalizacija SantaSol je $ 9.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSOL je 999.21M, s ukupnom količinom od 999208851.950016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.01K.