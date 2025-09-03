Više o SANTAPEPE

Santa Pepe Cijena (SANTAPEPE)

Neuvršten

1 SANTAPEPE u USD cijena uživo:

--
----
+14.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Santa Pepe (SANTAPEPE)
Santa Pepe (SANTAPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+14.26%

+3.99%

+3.99%

Santa Pepe (SANTAPEPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANTAPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTAPEPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTAPEPE se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +14.26% u posljednjih 24 sata i +3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Santa Pepe (SANTAPEPE)

$ 31.37K
$ 31.37K$ 31.37K

--
----

$ 31.37K
$ 31.37K$ 31.37K

989.49M
989.49M 989.49M

989,486,030.7227634
989,486,030.7227634 989,486,030.7227634

Trenutačna tržišna kapitalizacija Santa Pepe je $ 31.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTAPEPE je 989.49M, s ukupnom količinom od 989486030.7227634. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.37K.

Santa Pepe (SANTAPEPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Santa Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Santa Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Santa Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Santa Pepe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+14.26%
30 dana$ 0+367.85%
60 dana$ 0+399.75%
90 dana$ 0--

Što je Santa Pepe (SANTAPEPE)

Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Santa Pepe (SANTAPEPE)

Službena web-stranica

Santa Pepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Santa Pepe (SANTAPEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Santa Pepe (SANTAPEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Santa Pepe.

Provjerite Santa Pepe predviđanje cijene sada!

SANTAPEPE u lokalnim valutama

Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Santa Pepe (SANTAPEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SANTAPEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Santa Pepe (SANTAPEPE)

Koliko Santa Pepe (SANTAPEPE) vrijedi danas?
Cijena SANTAPEPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SANTAPEPE u USD?
Trenutačna cijena SANTAPEPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Santa Pepe?
Tržišna kapitalizacija za SANTAPEPE je $ 31.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SANTAPEPE?
Količina u optjecaju za SANTAPEPE je 989.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SANTAPEPE?
SANTAPEPE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SANTAPEPE?
SANTAPEPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SANTAPEPE?
24-satni obujam trgovanja za SANTAPEPE je -- USD.
Hoće li SANTAPEPE još narasti ove godine?
SANTAPEPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SANTAPEPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.